Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 24 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani venerdì 24 aprile 2020. Una nuova settimana sta per concludersi. Quali novità vivranno i 4 segni centrali dello zodiaco questo venerdì? Devono essere più morbidi nelle relazioni il Leone e la Bilancia. Giornata positiva per la Vergine, mentre lo Scorpione non deve essere polemico. Di seguito, le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 24 aprile 2020: Leone

Domani avrai un’altra giornata impegnativa. Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox è quello di lasciar correre e non questionare su ogni cosa, soprattutto se giovedì hai avuto dei contrasti.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 24 aprile 2020: Vergine

Domani si prospetta un venerdì interessante: potresti avere belle soddisfazioni nelle relazioni e risolvere alcuni problemi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox tu sarai fra chi riuscirà a ripartire alla grande dopo questo periodo complesso. In amore, invece, c’è ancora qualche distanza da accorciare.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 24 aprile 2020: Bilancia

Dovrai impegnarti a risolvere i contrasti vissuti a inizio settimana. Il famoso astrologo Paolo Fox ti esorta a non reprimere ciò che provi nei prossimi giorni, come tenderesti a fare tu, soprattutto durante il weekend. Sabato e domenica, infatti, saranno due giornate preziose per superare i problemi legati ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 24 aprile 2020: Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox prevede per domani una giornata piuttosto faticosa. Dovresti evitare di imbatterti nei rapporti complicati, soprattutto con l’Acquario e lo Scorpione. In serata il venerdì migliorerà, ma cerca di evitare le polemiche. Sabato la Luna raggiungerà una posizione neutrale e il tuo umore dovrebbe risollevarsi.