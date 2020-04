Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 24 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci insieme per conoscere l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 24 aprile 2020. Quali segni rientreranno nei favori delle stelle domani? Problemi di coppia per il Sagittario e i Pesci, mentre il Capricorno recupera bene. Belle novità in arrivo per l‘Acquario. Di seguito, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 24 aprile 2020: Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di affrontare domani i problemi irrisolti in amore. Il prossimo weekend potrebbe rivelarsi pericoloso, soprattutto per le coppie di vecchia data che hanno avuto tensioni nel passato, perché tra sabato e domenica potrebbero riaffiorare vecchie ruggini. Cerca di essere prudente!

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 24 aprile 2020: Capricorno

Ti aspetta un bel fine settimana. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa un maggio ancora più fortunato. Domani avrai il Sole in buon aspetto che ti darà nuova carica. Se rientri fra chi è stato incerto sul da farsi oppure ha avuto dei problemi pratici, sappi che stanno per arrivare soluzioni vincenti.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 24 aprile 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani, dovresti puntare sull’amore questo weekend. Per amore l’astrologo romano intende, nel tuo caso, anche l’amicizia e le conoscenze, perché a te piace condividere ciò che provi con tante persone. Se hai un progetto in cantiere che coinvolge affetti e amici, procedi dritto! È probabile che entro fine giugno certe situazioni si sbloccheranno e ti arriveranno belle novità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 24 aprile 2020: Pesci

Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è di muoversi con prudenza in amore, perché hai Venere in opposizione. Questo suggerimento vale soprattutto per chi ha tensioni tra passato e presente oppure se è innamorato di due persone. Sul lavoro sii più ottimista, perché stai per ripartire alla grande!