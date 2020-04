Quando esce Pirati dei Caraibi 6 | Data Ufficiale

Alla fine hanno vinto i fans! Pirati dei Caraibi 6 si dovrà fare, perché le insistenze di chi ha amato questa saga e vi è cresciuto insieme hanno fatto presa sul cuore e sul portafoglio della Walt Disney ed ecco che si parla di aggiungere l’ennesimo capitolo a questo romanzo infinito.

Sembra incredibile che tutto questo sia nato da … una giostra! O meglio, da una delle attrazioni del parco di Los Angeles, Disneyland, trasformata in film da Jack Bruckheimer – con la regia di Gore Verbinski – nel lontano 2003. E invece quei personaggi immaginari ora sono reali e hanno il volto eterno di Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley.

La saga dei Pirati

La saga inizia con la classica trama dell’eroe (Jack Sparrow) che deve salvare la bella principessa (Elizabeth Swann) dalle mani del cattivo Hector Barbarossa. Con La Maledizione della Prima Luna il successo fu già immediato.

Seguirono La Maledizione del Forziere Fantasma (2006), Ai Confini del Mondo (2007), Oltre i Confini del Mare (2011) e La Vendetta di Salazar (2017). L’ultimo film doveva essere quello conclusivo e il più lungo, con ben due capitoli in uno.

Ma alla fine venne girato soltanto uno dei due e l’altro rimase in sospeso. Il regista si lasciò sfuggire un’intenzione, quando disse che si trattava “dell’inizio della fine”, palla che i fans hanno colto al balzo.

Il sesto capitolo in arrivo

Dopo tre anni di decisioni controverse sembrava fosse tutto finito con la quinta avventura, ma la Disney si è lasciata convincere dall’affetto degli spettatori e ha annunciato nei giorni scorsi che il sesto capitolo dei Pirati dei Caraibi si farà.

Non si sa ancora se Johnny Depp tornerà a vestire i mitici panni di Jack Sparrow, perché lo stop della produzione è stato causato anche dai problemi matrimoniali e personali dell’attore che non si sono ancora risolti. Ma già il fatto che si parli di un “Pirati dei Caraibi 6” indica che qualcosa bolle in pentola.

Per il ruolo femminile è certo che sono in ballo tre nomi di attrici: Emma Watson, Daisy Ridley e Karen Gillan. Se Johnny Depp non dovesse aggiungersi al cast si potrebbe optare per un attore più giovane che richiami alcuni ricordi del giovane Sparrow. In quel caso, il sesto capitolo potrebbe essere un nuovo inizio?

Quando uscirà Pirati Dei Caraibi 6

Se la Disney dice “forse” si può star certi che il film è già in lavorazione. Quel che rimane da capire è quando uscirà Pirati dei Caraibi 6. Ovviamente, anche a causa dello stop per la pandemia, le riprese potrebbero protrarsi per tutto il corso del 2020. L’uscita del nuovo film dovrebbe quindi arrivare verso la metà o la fine del 2021, ma le voci a riguardo sono ancora troppo ipotetiche.

Certamente i tanti che amano questa saga, da oggi in poi, terranno occhi e orecchie ben aperte in attesa che a qualcuno sfugga una bella notizia. Nell’attesa, la grande macchina che alimenta i gadget sta già scaldando i motori. Perché forse la storia dei Pirati non finirà qui.