Teresa Cherubini – Chi è la figlia di Jovanotti? – Tutto su di lei: età, foto e… Harry Potter!

Teresa Cherubini – In questi giorni stiamo dedicando molto spazio ai figli dei vip ed oggi è la volta di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti. E’ diventata famosa dopo la canzone A te che è stata una delle dichiarazioni d’amore più dolci di sempre nell’ambito della musica. Il cantante aveva infatti dedicato questa canzone alla figlia, che ai tempi era appena nata.

Teresa Cherubini è nata il 13 Dicembre 1998 ed ha passato la sua infanzia prevalentemente negli Stati Uniti, a New York. Ha comunque studiato in un college parificato italiano e durante gli studi tutta la famiglia Cherubini è stata con lei negli Stati Uniti.

Teresa Cherubini – Instagram e Facebook

Teresa è una ragazza molto timida e non ha mai amato la vita mondana. Di certo non si può dire che ha preso da suo padre da questo punto di vista. Non è infatti attratta dal mondo dello spettacolo e non ha nemmeno un profilo Facebook.

Cosa diversa su Instagram, invece, dove il suo profilo @terrywho_cartoons è più legato alla sua passione per il disegno che a se stessa. Non posta quasi mai infatti fotografia che la ritraggono ma, piuttosto, fa vedere le sue creazioni.

Teresa Cherubini – Harry Potter

In questi giorni in cui Mediaset sta mandando in onda tutta la saga di Harry Potter non potevano certamente scegliere meglio il personaggio del giorno. Infatti Teresa Cherubini è una fan accanita di Harry Potter oltre che di tutta la letteratura fantasy.

Teresa Cherubini – FOTO

La somiglianza tra Teresa e suo padre è veramente incredibile e si può notare anche da queste fotografie che inseriamo qui sotto.