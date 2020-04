L’Ariete e il Toro sono rispettivamente il primo e il secondo dei 12 segni dello zodiaco. Ma tra di loro vanno d’accordo? E’ possibile una storia d’amore? E come colleghi di lavoro?Compatibilità Ariete e Toro: amore, amicizia e lavoro.

Ariete e Toro in amore

Ariete e Toro in amore sono un’unione ideale di sentimento e passione. La relazione di coppia tra Ariete e Toro è molto educativa: dal Toro l’Ariete impara a controllarsi, dall’Ariete il Toro impara a essere più spontaneo. L’Ariete considera il Toro come un punto d’appoggio solido e lui la spunta sempre. L’Ariete è passionale e la passione è condita dal romanticismo del Toro. Tra loro sesso e amore si fondono nel perfetto connubio.

Il Toro subisce l’influenza di Venere, l’Ariete di Marte, il femminile e il maschile. La relazione ha un equilibrio perfetto. Entrambi i segni zodiacali sentono la necessità di dominare la relazione ma trovano sempre il compromesso a favore della stabilità della coppia.

Ariete e Toro in amicizia

Delle volte con le persone si va molto d’accordo in amicizia ma non si riesce a instaurare un rapporto d’amore. Oppure due amanti non riescono a essere amici. Nel caso dell’Ariete e del Toro l’amicizia è equilibrata allo stesso modo del rapporto d’amore. Toro e Ariete come amici sono leali l’uno con l’altro. Il Toro è paziente e gentile, l’Ariete è attratto dal suo approccio alla vita. Il Toro è più riservato, l’Ariete impulsivo ma ognuno impara dall’altro. Il Toro fa riflettere l’Ariete, la loro amicizia da origine a un ottimo equilibrio tra energia maschile e femminile.

A volte possono discutere ma si chiariscono in fretta. La loro amicizia è troppo importante per essere buttata all’aria per un litigio. l’Ariete è orgoglioso e non vuole chiedere scusa per primo ma il Toro non permetterà all’amico di allontanarsi. L’aspetto più bello di questa amicizia è l’energia condivisa dei due segni zodiacali, un equilibrio eccellente tra impulsività e ponderatezza. Il contrasto delle due personalità e l’abilità di imparare l’uno dall’altro non può che essere la spia di un rapporto di amicizia meraviglioso.

Ariete e Toro sul lavoro

Abbiamo detto che Ariete e Toro sono la coppia perfetta in amore e che sono ottimi amici quando il sentimento non c’è. E se Ariete e Toro fossero due sconosciuti che si ritrovano per caso a condividere un ufficio in qualità di colleghi sul posto di lavoro? Non possono che essere un’accoppiata vincente anche qui. Ariete e Toro sono due segni molto compatibili anche quando lavorano insieme. L’istintivo Ariete e il riflessivo il Toro quando agiscono insieme sul luogo di lavoro diventano inarrestabili e produttivi, imparando e sostenendosi l’uno con l’altro. Tutto a vantaggio della loro azienda!