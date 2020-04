Film Stasera in Tv – Lupin III il film – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Lupin III il film. Produzione giapponese del 2014, è il secondo vero e proprio film dedicato al personaggio dei fumetti manga (dopo quello del 1974). Numerosissimi sono infatti i lungometraggi animati, ma Lupin III il film è un vero e proprio film d’azione ispirato alle vicende del ladro gentile, dei suoi compagni Goemon e Jigen, di Fujiko e dell’ispettore Zenigata.

Lupin III il film – Trama

Lupin III è il vincitore della prova che i ladri più anziani di una società segreta hanno messo in piedi per determinare il posto di futuro capo della società stessa. La “medaglia di Zeus” scompare da un museo proprio per le mani dell’ultimo discendente di Arsenio Lupin. Ma già la sera dopo, Lupin si accorgere di non essere più in possesso dell’oggetto: se lo è lasciato sfuggire in qualche modo dalle mani fino a farlo arrivare tra quelle di Fujiko, una “collega” dalla quale sembra particolarmente attratto. Anche il capo dell’organizzazione, il vecchio Thomas Dawson, crede che Lupin abbia lasciato fare per avere le mani libere e sganciarsi dall’organizzazione. Il vecchio Dawson viene però assassinato da Michael Lee, uno dei partecipanti alla sfida, che si impossessa anche della Medaglia di Zeus. Per ristabilire l’ordine, Lupin si affiderà all’aiuto di altri due aiutanti: Daisuke Jigen, fedele guardia del corpo di Dawson, e il samurai Goemon Ishikawa 13°…

Lupin III il film – Trailer Video

Lupin III il film – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Rupan Sansei

Genere: Azione

Durata: 2h 15m

Anno: 2014

Paese: Giappone

Regia: Ryuhei Kitamura

Cast: Shun Oguri, Meisa Kuroki, Jerry Yan

Lupin III il film – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) alle ore 21.20 di oggi, 24 Aprile 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine dell’episodio V di Criminal Minds stagione 4.