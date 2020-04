Frasi del buongiorno – Le migliori di venerdì – 24 Aprile

Frasi del buongiorno. Se devi augurare a qualcuno il buongiorno e sei nella difficoltà di scegliere le parole giuste, cerca nella nostra rubrica. Tante frasi interessanti e d’impatto comunicativo che renderanno felice chi le riceve.

Il buongiorno è il primo saluto della giornata e se tieni particolarmente a qualcuno non puoi non mandarglielo. Cerca un buongiorno che rispecchi quello che vorresti comunicare e vedrai che quando il messaggio sarà ricevuto susciterà tanto affetto. È importante essere presenti nelle persone alle quali si vuole bene a spesso non si sa come farlo. Ecco, basta un semplice buongiorno, per poter dare un cenno che al mattino, il primo pensiero è stata quella persona.

Frasi del buongiorno – Venerdì – 24 aprile

• Buongiorno alla mia piccola stella che mi tiene compagnia in ogni momento della giornata, come potrei iniziare la giornata senza te che illumini il mio cuore.

• Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita ogni mattina una piccola giovinezza. (Arthur Schopenhauer)

• Che il mio buongiorno possa arrivare a te da ogni dove mi torvi per farti sapere che sei il mio più bel pensiero al mattino.

• Voglio dirti, amore mio, che il mio unico buongiorno sei tu, dai un senso alla mia giornata e la mia vita senza di te non sarebbe l stessa. Buongiorno

• Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia. (Banana Yoshimoto)

• Non importa come ti senti oggi, alzati, vestiti e mostrati. (Paolo Coelho)

• Buongiorno caro amico, nei miei pensieri come tu ci sei sempre nei momenti più difficili e gioiosi della mia vita. Un Buongiorno affettuoso

• Ci potranno essere in tanti a darti il buongiorno ma il mio è speciale: sei per me la luce più bella del giorno che illumina ogni passo al ricordo del tuo meraviglioso sorriso. Buongiorno