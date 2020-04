Frasi sulla vita – Le migliori di oggi 24 Aprile

Frasi sulla vita. Chiedersi e capire il perché della vita è una domanda saggia che ripercorre i secoli. Tanti nomi illustri hanno dato e contribuito a creare anche delle correnti di pensiero perché la vita potesse essere spiegata.

Le frasi sulla vita sono uno stimolo a condividere pensieri profondi che ti inducono alla riflessione. Puoi decidere di inviarle ad un amico oppure pubblicarle sui post. In questo modo diventano un po’ l’espressione del tuo pensiero sulla vita stessa. Qui trovi una raccolta di frasi sulla vita che stimoleranno in te interesse. Se vorrai potrai condividerle con le persone a te più care. Scegli quella che ti sembra essere più affine al tuo modo di vedere e regalerai un momento di piacevole lettura.

Frasi sulla vita – Venerdì – 24 Aprile

• Non posso darti una formula certa per il successo, ma posso darti una formula per il fallimento: cercare di accontentare tutti in ogni momento. (Herbert Bayard Swope)

• Quando la porta della felicità si chiude un’altra si apre, ma spesso guardiamo così tantp le porte giuse da non vedere quelle aperte per noi. (Hellen Keller)

• L’immaginazione è stata regalata all’uomo per consolarlo per quello che non è, il senso dell’umorismo è stato fornito per consolarlo per quello che è (Oscar Wilde)

• La verità è che non sai cosa succederà domani. La vita è una corsa pazzesca e nulla è garantito. (Eminem)

• Se la vita fosse prevedibile cesserebbe di essere vita e non avrebbe sapore (Eleano Roosvelt)

• Un uomo saggio non si accontenta della sua sorte, qualunque essa sia, senza desiderare ciò che non ha (Seneca)

• Ogni grande sogno inizia con un sognatore: Ricorda sempre hai dentro di te la forza, la pazienza, la passione per raggiungere le stelle e cambiare il mondo (Harriet Tubmann)

• tutto ciò di cui hai bisogno è amore (The Beatles)