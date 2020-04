Kristen Stewart di Eclipse – Tutto su di lei – Età, altezza, film e… Robert Pattinson

By

Curiosi di sapere tutto su Kristen Stewart? Ecco qui trovate ogni informazione su di lei e qualche curiosità

La vita privata di Kristen Stewart

Kristen Stewart nasce a Los Angeles nel 1990 il 9 aprile. Diventa in breve tempo un’attrice di successo facilitata anche dalla sua famiglia. Suo padre, infatti è un produttore cinematografico e produttore del canale Fox. Sua madre Jules è regista e sceneggiatrice. Ha un fratello e due fratelli adottivi. Il fratello naturale è Cameron, Taylor e Dana i fratelli adottivi.

Un volto nato per il cinema tanto da essere notata già all’età di 8 anni durante una recita scolastica. È da quell’età che ha iniziato a lavorare come comparsa per poi arrivare al grande successo nel 2008 con Twilight.

Nel ruolo di Bella Swan ha subito catturato l’attenzione del pubblico e ha vinto il premio come una delle attrici più amate durante i People’s Choise Awards. Inoltre, anche i suoi incassi sono stellari con un patrimonio di 28,5 milioni di dollari. Ovviamente ha recitato anche in altri film come Biancaneve e il cacciatore, Charlie’s Angels e Cafè Society. La sua vita privata è davvero riservata a pochi momenti perché sempre sotto i riflettori.

La vita sentimentale di Kristen Stewart

Si è fidanzata con il collega Robert Pattinson, un’amore che è durato fino alla fine delle riprese e poi è svanito. In qualche intervista ha dichiarato ancora di amarlo e sembra che tra loro sia rimasto un buon rapporto.

Hanno trovate il giusto equilibrio e si sono confessati i loro sentimenti che un tempo gli ha visti uniti. Ha fatto scalpore la notizia del 2016 quando ha dichiarato di essere innamorata della sua assistente Alicia Cargile.

Si sono lasciate e ritrovate davvero tante volte. Seppur la storia si è conclusa ha presto trovato un’altra compagna: Stella Marwell. Una bellissima modella con la quale è stata fidanzata per due anni. Le ultime notizie sembrano accreditare un ritorno di fiamma con Stella Marwell.