Oroscopo Paolo Fox domani sabato 25 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020. Entriamo nell’ultimo weekend di aprile: cosa riserveranno gli astri ai primi 4 segni dello zodiaco? Amore al top per l‘Ariete, il Toro avrà sensualità e intuizioni a volontà! Bella carica di energia per i Gemelli, mentre il Cancro non ha più Saturno contro. Ecco, nel dettaglio, le previsioni astrali di Paolo Fox relative a domani.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Ariete

Si prospetta un fine settimana all’insegna dell’amore. Con Venere e Marte a favore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani avrai delle belle opportunità per sentire il cuore battere. Se non sei in coppia, dovresti lanciarti sui social: chissà che da un semplice contatto non nasca un legame più profondo.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Toro

Il consiglio che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani è quello di non pensare solo ai soldi. Il rischio che corri, altrimenti, è di trascurare troppo le emozioni, soprattutto quelle che coinvolgono i tuoi affetti di vecchia data. La Luna attiva ti regalerà sensualità e intuizioni da vendere.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Gemelli

Domani e domenica l’oroscopo di Paolo Fox indica la Luna e Venere in aspetto favorevole: una bella carica di energia da dedicare alla famiglia. Il periodo complicato che stiamo vivendo ti insegnerà a riconsiderare la tua scala dei valori, levando al primo posto il lavoro. Ti stai accorgendo, ora, di quanto siano importanti le emozioni nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Cancro

Saturno non sarà più sfavorevole per un breve periodo: il suggerimento dell’astrologo Paolo Fox è di approfittarne! Questo 2020 per te sarà un anno caratterizzato da alti e bassi. Avrai dei periodi in cui la tua strada sarà spianata e altri in cui sarai molto nervoso. Forse, a volte, dovresti reagire con più prudenza, per non irritare chi ti sta vicino.