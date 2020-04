Oroscopo Paolo Fox domani sabato 25 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020. Dopo una settimana molto particolare, ci aspetta un weekend, sempre da vivere all’interno delle mura domestiche. Come sarà la giornata di sabato peri i 4 segni centrali dello zodiaco? Recuperano bene il Leone e la Bilancia, mentre la Vergine deve avere cautela in amore. Inizia un periodo migliore per lo Scorpione. Di seguito, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Leone

Ti lasci alle spalle un piccolo crollo emotivo che hai avuto i giorni scorsi e piano piano recuperi tranquillità. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox hai vissuto dei momenti no a metà settimana, ma da domani sarai pronto per ripartire alla grande. Il consiglio delle stelle è di ritrovare la vitalità che ti contraddistingue da sempre e di rivolgerla questo weekend al partner.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani ti incoraggia ad avere prudenza in amore. Anche se questi mesi sono stati complicati per molti, tu trovi sempre la forza per andare avanti. Molti nati in Vergine avranno dato sfoggio delle loro capacità e superato parecchi ostacoli ora. La sfera sentimentale ti dà, però, ancora delle preoccupazioni. Questo fine settimana metteranno a dura prova le tue sicurezze.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Bilancia

In questo momento tu avresti bisogno di più certezze. Tu sei un segno che vive per la famiglia, per l’amore, per gli amici e se un rapporto termina ne fai un dramma. Soprattutto, considerato il fatto che nella tua vita entrano poche persone di fiducia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per domani ci sono belle notizie: avrai modo di recuperare bene dal punto di vista relazionale.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Scorpione

Hai passato una metà settimana piuttosto faticosa, ma ora, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti aspetta un weekend importante, perché dà il via a un periodo più fortunato. Da domani le cose cambieranno! In agosto, poi, Venere sarà in buon aspetto: da qui alla prossima estate è probabile che tu risolva un problema di lavoro o personale e che tu recuperi i sentimenti dimenticati da tempo.