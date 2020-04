Oroscopo Paolo Fox domani sabato 25 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci tornati per conoscere l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020. Quali segni, fra gli ultimi 4, sarà tra i favoriti delle stelle? Ci vuole massima prudenza in amore per il Sagittario, belle notizie in arrivo per il Capricorno. L’Acquario vivrà un weekend ricco di emozioni, mentre per i Pesci discussioni di coppia in vista. Di seguito, le previsioni astrali relative a sabato, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti esorta ad avere massima cautela in amore e, più in generale, nelle relazioni. Hai davanti a te due giornate molto particolari. Questo suggerimento vale anche per le coppie molto solide, perché nelle prossime ore ci vorrà un niente per cadere nelle polemiche o nelle accuse reciproche.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Capricorno

Sei in pieno recupero. Con il Sole in aspetto favorevole da inizio settimana, se non hai già avuto belle notizie, secondo l’oroscopo di Paolo Fox arriveranno molto presto. Da domani avrai maggiore lucidità e chiarezza sulla strada da prendere. Il peggio sembra proprio essere passato. Interessanti opportunità all’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Acquario

Hai Venere e Marte dalla tua parte: preparati a un fine settimana ricco di belle emozioni. Pare proprio che le responsabilità e i doveri ora non ti interessino più! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani esprimerai, senza timore, tutta la tua natura indipendente e manterrai vicino a te solo chi ti sosterrà nei tuoi progetti.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 25 aprile 2020: Pesci

L‘oroscopo di Paolo Fox per domani ti invita a evitare le discussioni, soprattutto con i Gemelli, la Vergine e il Sagittario. Il rischio che correrai, altrimenti, sarà quello di ritirare fuori questioni passate. In questo periodo ti senti sospeso dal punto di vista emotivo. Sul fronte lavorativo le cose vanno meglio: il Sole in buon aspetto ti aiuta a risolvere dei problemi pratici.