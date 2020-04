Ricetta Dolce – Tiramisù in bicchieri

By

Una ricetta facile e rivisitata, il tiramisù moderno, diviso in porzioni di bicchieri è una nuova ricetta. Puoi crearlo con mascarpone, caffè, senza uova, con il cioccolato e della frutta fresca.

INGREDIENTI

2 uova

2 cucchiai di zucchero

250 g di Mascarpone

4 tazze di caffè freddo

200 g di biscotti tipo savoiardi

1 cucchiaio di cacao

PREPARAZIONE

Per preparare il tiramisù, fai il caffè e fallo raffreddare, in una ciotola frulla i tuorli ed aggiungi lo zucchero e dopo il mascarpone, in un’altra ciotola monta gli albumi e aggiungili con una spatola al composto, mescola lentamente, senza scomporlo.

Prendi un set di bicchieri, intingi i savoiardi nel caffè e fai la base, poi passa al secondo strato con la crema e procedi così a strati.

In fine l’ultimo strato di mascarpone, spolvera il cacao e delle gocce di cioccolato, poni i bicchieri in frigorifero per un’oretta. Il tiramisù è pronto.