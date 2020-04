Shaila Gatta – Tutto sulla conduttrice di Paperissima Sprint – Altezza, Vita privata e Genitori

Shaila Gatta è una ballerina italiana nota per la sua partecipazione a Striscia la Notizia come velina mora. Scopriamo altri dettagli sulla sua carriera e vita privat.

Shaila Gatta – Dove e Quando è Nata

Classe 1996, Shaila Gatta è nata ad Aversa ed è cresciuta a Napoli, per la precisione nel quartiere di Secondigliano.

Carriera

Con alle spalle diversi anni di studio della danza – per i quali ringrazia ancora oggi i suoi genitori – Shaila Gatta durante l’adolescenza ha fatto diversi lavori, dalla baby sitter all’operatrice di call center.

La svolta è arrivata quando, nel 2015, ha fatto il provino per la scuola di Amici (ha fatto parte, fino alla quarta puntata del talent, della squadra capitanata da Emma Marrone). Da lì si sono aperte per lei le porte del successo. A dimostrazione di ciò è possibile citare l’arrivo a Striscia la Notizia come velina (nel tg satirico condivide il bancone con Mikaela Neaze Silva). La splendida mora, che è molto legata ai suoi genitori, ha fatto parte del corpo di ballo di trasmissioni di spicco come Ciao Darwin e Tale e Quale Show.

Paperissima Sprint

Nell’estate 2019 ha condotto con la Silva e Brumotti Paperissima Sprint.

Altezza

Shaila Gatta è alta circa 1,70.

Vita Privata

La velina mora, che ha avuto una storia con il ballerino di Amici Jonathan Gerlo, è oggi legata all’ex calciatore Leonardo Blanchard che, archiviata l’esperienza sui campi di calcio, si occupa oggi del negozio di alta sartoria di famiglia.

Instagram

Shaila Gatta è presente su Instagram con un profilo seguito da più di 600mila persone e tramite il quale condivide numerosi scatti legati sia al lavoro, sia alla vita privata.