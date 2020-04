Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 24 Aprile 2020

Buongiorno e bentrovati a tutti i nostri lettori della rubrica Stasera in TV. Serata ricca di film e intrattenimento. Andiamo a vedere la programmazione Mediaset di questo venerdì 24 aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 24 Aprile

Su Rete4, alle 21.20 andrà in onda il solito appuntamento settimanale con ” Quarto Grado”, programma crime condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale5, risate assicurate con “Paperissima” programma che raccoglie una serie di gag divertenti su conduttori e filmati amatoriali provenienti da tutto il mondo.

Programmazione TV – Italia1 – 24 Aprile

Su Italia1, torna la famosa saga dedicata ai vampiri, con il terzo episodio intitolato ” The Twilight: Eclipse”. Bella e Edward sono stati riuniti, ma la loro relazione vietata e’ minacciata da una creatura maligna in cerca di vendetta. Bella sara’ costretta a sceglieretra il suo amore per Edward e la sua amicizia per Jacob Black, mentre la battaglia tra vampiri e lupi mannari continua.

Programmazione TV – La5 & Canale20 – 24 Aprile

Su La5,alle 21.20 andrà in onda la commedia americana ” Miss FBI Infiltratta Speciale”. Divenuta famosa in seguito alle imprese poliziesche del precedente capitolo, Gracie Hart, allo scopo di mostrare il volto rassicurante del celebre dipartimento, viene nominata ambasciatrice del Federal Bureau of Investigation. Mentre su Canale20 ci sarà il thriller ” The Next Three Days”, con protagonista Russell Crowe. Un professore tenta disperatamente di salvare la moglie incarcerata per un caso di omicidio