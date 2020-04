Suki Waterhouse – Chi è la fidanzata di Robert Pattinson

Suki Waterhouse è la fidanzata di Robert Pattinson, ecco chi è e cosa fa nella sua vita privata

Chi è la fidanzata di Robert Pattinson

Tutti la conoscono per la fidanzata di Robert Pattinson Suki Waterhouse, ma lei è anche una modella e un’imprenditrice di successo. Una ragazza che ha numerose doti. Ha lanciato anche una linea di accessori per la quale è stata molto apprezzata.

Una tra le sue più grandi passioni è sempre stata la recitazione ma di professione ha poi iniziato a fare altro. Seppur è stata vista in Pusher e Insurgent e Scrivimi ancora, non è semplicemente quello che lei fa. Per questo può essere definita davvero poliedrica e soprattutto brava in ogni ruolo. Nasce nel 1992 ed è originaria di Londra. L’arte la coinvolge sin da piccola, suo padre è un chirurgo plastico e sua madre un’infermiera.

La sua bellezza la porta a lavorare nel campo della moda sin da adolescente e poi inizia una serie di casting. La sua speranza è quella di potersi avviare alla carriera cinematografica. A 16 anni Suki è notata in un pub e ben presto diventa uno dei volti della moda più conosciuti. In questo ruolo guadagna davvero molto perché è una delle modelle più pagate al mondo.

Suki e la storia con Robert Pattinson

Quando si fidanza con Robert Pattinson la sua popolarità esplode. Con l’attore Bradley Cooper la storia, nonostante i 23 anni di differenza, è stata una relazione felice e pare che sia finita quando lui ha espresso il desiderio di avere dei figli.

Successivamente ha frequentato Diego Luna e nel 2019 ha iniziato a frequentare Robert Pattinson. Sembrano molto uniti e anche in pubblico si dimostrano molto vicini. Sul suo profilo non ha mai postato foto però di loro due insieme.