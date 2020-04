Taylor Lautner oggi – Età, altezza, fisico e film dell’attore di Twilight

Taylor Lautner, attore di Twilight, ha riscosso grande successo cinematografico, scopriamo la sua vita privata

Taylor Lautner e la sua vita

Taylor Lautner nasce l’11 febbraio del 1992. È un attore, ma anche modello e a sottolinearlo il suo fisico e la bellezza. Inoltre è anche un karateca statunitense. Figlio di Deborah e Dan Lautner, ha una sorella Makena di sei anni più piccola di lui. La sua passione per il karate lo porta ad allenarsi costantemente e a rappresentare il suo paese nel World Karate Association.

Inizia così una carriera che gli permette di collezionare tre medaglie d’oro. Ed è proprio il suo istruttore di arti marziali che lo indirizza ad un’audizione per la pubblicità di Burger King a Los Angeles. Non viene preso ma non si perde d’animo e si avvia alla recitazione.

Per questa ragione, con la famiglia si trasferisce in California. Sono davvero tanti i provini ai quali partecipa senza arrendersi mai per inseguire il suo sogno. Partecipa a qualche pubblicità e diventa protagonista nel film Shadow Fury. Nel 2001 ha un piccolo ruolo in Summerland.

La sua carriera come attore

È nel 2005 che viene consacrato ad un importante notorietà con Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3D con il regista Robert Rodriguez. Si cimenta in diverse attività cinematografiche fino al ruolo nel 2007 in Twilight.

La sua bellezza è davvero innegabile tanto che è stato inserito nella classifica dei 50 uomini più sexy al mondo nel 2010. Il suo ultimo lavoro risale al 2016 nella serie tv horror Scream Queens.

Una carriera davvero in ascesa per un giovane ragazzo che ha visto ben presto realizzare il suo sogno. Non si è mai arreso dinanzi ai rifiuti dei tanti provini e finalmente sta scalando la vetta del successo. Bravo, bello e ammirato dalle sue tante fan che lo seguono in ogni serie.