Torta yogurt e mele senza uova: ecco la ricetta!

Ti presentiamo una torta senza uova, ma otterrai lo stesso uno deliziosa torta, allo yogurt, dal gusto delicato alla croccantezza delle mele. Segui tutti gli steps, e ricorda solo ingredienti freschi.

INGREDIENTI

Mele 400 g

Yogurt greco 250 g

Farina 00 250 g

Zucchero 125 g

Latte 150 g

Lievito in polvere per dolci 16 g

Cannella in polvere 2 g

Zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO

Metti il latte su una ciotola unisci lo yogurt e lo zucchero, frulla con delle fruste elettriche, a poco a poco aggiungi la farina e non creare dei grumi.

Mescola per bene, amalgamando tutti gli ingredienti, aggiungi il lievito e la cannella. Nel mentre taglia le mele a quadretti e distribuiscili con l’impasto.

Versalo in uno stampo per torte e cuoci a 170° per mezz’ora circa. Lascia raffreddare all’interno del forno e spolverizza sopra zucchero a velo.