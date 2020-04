Cristiana Calone – Chi è la figlia di Massimo Ranieri?

By

Cristiana Calone – Nella giornata in cui va in onda su Rai 1 “Stasera Sogna” andiamo a conoscere più da vicino la figlia di Massimo Ranieri. Il cognome, così come avrete letto, è chiaramente Calone dato che il nome reale del cantante italiano è Giovanni Calone.

Cristiana Calone è nata nel 1971 dalla relazione che il padre aveva ai tempi con Franca Sebastiani. Ai tempi Massimo Ranieri aveva solo 19 anni ed era all’inizio della sua carriera. Incredibilmente è riuscito a nascondere la notizia della nascita di sua figlia ed ha annunciato di averne una solo qualche anno fa, le 2007.

Inizialmente la figlia di Massimo Ranieri non era stata nemmeno riconosciuta dal padre che confermò la paternità solo nel 1995. I due si incontrarono per la prima volta nel 2007 a Domenica Live. Lui sottolineò di essere famoso a 19 anni e che lo avevano addirittura trascinato via da sua figlia. “Sarebbe stato un danno alla mia immagine”.

La figlia, sempre durante quella trasmissione, ha confermato di non avere rancore nei confronti del padre anche per il fatto che la madre, che intanto è morta nel 2015, ha sempre parlato bene di Massimo Ranieri.