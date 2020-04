DIRETTA VIDEO – Concerto Massimo Ranieri – Ospiti e scaletta – 25 Aprile – Streaming Rai 1

Concerto Massimo Ranieri – Andrà in onda questa sera, 25 Aprile 2020, su Rai 1 uno spettacolo interamente dedicato a Massimo Ranieri. Si tratta di “Stasera Sogna” che avrà inizio alle ore 21:25 e vedrà i migliori momenti dello show di Massimo Ranieri Sogno e son desto.

Sarà un vero e proprio spettacolo musicale che vedrà salire sul palco tantissimi ospiti per dei duetti veramente unici insieme al padrone di casa. Lo show è andato in onda negli anni passati ed ha fatto, sempre, il boom di ascolti. Dopo il concerto di Laura Pausini che è andato in onda questa settimana, stasera tocca dunque a lui provare a far passare qualche momento di svago agli italiani che sono bloccati a casa per l’emergenza coronavirus.

Concerto Massimo Ranieri – Ospiti e Scaletta

Non siamo a conoscenza di una vera e propria scaletta della serata per il motivo che lo show riprende dei vari tagli dalle serate di Sogno e Son desto. Sicuramente però vi saranno tantissimi personaggi importanti sul palco e qui sotto trovate una lista:

Diretta Streaming – Concerto Massimo Ranieri – 25 Aprile

Qui di seguito potete trovare il video in diretta del concerto di Massimo Ranieri che avrà inizio alle ore 21:25 di sabato 25 Aprile 2020 su Rai 1.