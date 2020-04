Oroscopo Paolo Fox domani domenica 26 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020. La settimana sta per concludersi. Vediamo come sarà la giornata di domenica per i primi 4 segni zodiacali. Chi potrà contare sui favori degli astri? Belle emozioni per l’Ariete, mentre il Toro avrà qualche contrattempo sul lavoro. Ci vuole prudenza in amore per i Gemelli e più relax per il Cancro. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Ariete

La tua domenica inizierà con Venere e la Luna in buon aspetto: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani molti Ariete potrebbero innamorarsi! Se avrai la persona giusta vicino a te, domenica potrai goderti una giornata all’insegna de emozioni intense. Finalmente il tuo cuore batte di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Toro

Tu sei un segno molto prudente dal punto di vista economico. Devi avere sempre delle sicurezze materiali per sentirti tranquillo. In questo periodo Saturno in opposizione ti ha causato dei contrattempi, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox entro l’estate arriveranno nuove occasioni. L’influsso positivo di Giove dovrebbe sostenere il tuo umore domani.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Gemelli

Le stelle ti esortano a essere cauto in amore. Anche se ora sei tranquillo, probabilmente hai dovuto passare sopra il comportamento scorretto di qualcuno. Se in passato sei stato accusato di troppa leggerezza, in questi giorni pare proprio che sia il contrario! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox qualche famigliare ti ha messo in una situazione tale in cui dovrai farti le tue ragioni.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Cancro

Hai voglia di goderti a pieno le relazioni. La prossima estate Venere entrerà in aspetto favorevole e ti stimolerà a vivere a 360 gradi amore e amicizia. Nel frattempo, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di sfruttare la giornata di domani per riposare un po’