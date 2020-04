Oroscopo Paolo Fox domani domenica 26 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani domenica 26 aprile 2020. Eccoci arrivati alla fine di questa settimana: quali sorprese vivranno i 4 segni centrali dello zodiaco? L’amore riparte alla grande per il Leone e la Bilancia, mentre la Vergine sarà sottotono domenica. Finalmente un po’ di tranquillità per lo Scorpione. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Leone

In amore recuperi alla grande! Grazie alla tua testardaggine, al tuo temperamenti e al fascino che ti caratterizza da sempre, riuscirai a spuntarla anche stavolta! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani fino a luglio avrai un periodo molto fortunato in amore. Qualcuno potrebbe trovare la felicità, chiudendo una situazione. È il lavoro, invece, a provocarti in questi giorni ancora molte arrabbiature.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Vergine

Questo fine settimana ti ha visto un po’ stordito. In questo momento così complicato, tu stai aiutando anche persone che forse non meriterebbero il tuo sostegno. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa per domani una giornata un po’ sottotono. Hai qualche problema con un famigliare che ti leva la pace?

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Bilancia

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i sentimenti torneranno protagonisti. Speriamo che tu possa condividerli con la persona giusta al tuo fianco! La Luna e Venere saranno armoniosi. Se sei single, potresti usare internet per stringere nuove amicizie. I social dovrebbero essere pane per i tuoi denti: i selfie, le stories… tu che sei l’esteta dello zodiaco non avrai certo problemi ad attirare nuove persone!

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Scorpione

Vieni da alcuni giorni in cui hai decisamente perso le staffe. Marte in opposizione ha fatto saltare i tuoi nervi più del dovuto e ora hai bisogno di maggiore serenità. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se durante la settimana non hai buttato all’aria i tuoi progetti in preda all’esasperazione, per poi pentirtene subito dopo, questa domenica dovresti goderti una giornata in tranquillità.