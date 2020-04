Oroscopo Paolo Fox domani domenica 26 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020. Impazienti di conoscere la sorte di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per la giornata di domenica? Quale umore accompagnerà gli ultimi segni dello zodiaco? Ci vuole cautela nelle relazioni per il Sagittario e l’Acquario. In arrivo notizie positive per il Capricorno, mentre i Pesci navigano nella confusione. Di seguito, ecco le previsioni astrali di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Sagittario

La Luna in opposizione ti ricorda che hai delle difficoltà con chi ti circonda. Tu sei un segno che cresce sempre: ogni incontro che fai, ti serve per maturare e capire qualcosa in più su di te. Forse sei soltanto avanzato più in fretta di chi sta tuo fianco. Il consiglio dell‘oroscopo di Paolo Fox per domani è quello di gestire con prudenza eventuali conflitti in amore e nelle amicizie.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Capricorno

Giove in buon aspetto ti rende molto forte. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovresti ricevere notizie rassicuranti in questi giorni, per cui non ti demoralizzare se adesso senti il tuo lavoro precario. In amore le cose vanno così così: forse desideri uno scossone dall’esterno che smuova un po’ le acque?

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Acquario

Rispetto ai giorni appena passati, ora dovresti essere più sereno in amore. Il lavoro, invece, ti rende ancora un po’ nervoso. Marte è in opposizione: l’astrologo Paolo Fox ti consiglia per domani maggior prudenza, perché potresti ritrovarti per un niente in mezzo alle polemiche. Cura di più la forma fisica!

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 26 aprile 2020: Pesci

Domani sarà una giornata in cui avrai i nervi a fior di pelle. Se già da qualche giorno hai discusso in famiglia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarebbe meglio ora deporre le armi e non rivangare più il passato. In questo periodo sei pieno di pensieri: alcune questioni pratiche, una relazione che non sai più se portare avanti oppure no. Tutto ti crea forti dubbi!