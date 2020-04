Stasera in TV – Programmazione Rai – 25 Aprile 2020

Buongiorno e buona festa della liberazione a tutti i nostri lettori della rubrica Stasera in TV. Giornata ovviamente insolita rispetto al normale, da passare davanti la TV. Ecco a voi la programmazione Rai per questo sabato 25 aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 25 Aprile

Su Rai1, alle 21.20 verrà trasmessa il programma “Sogno e son Desto”, condotto da Massimo Ranieri, che torna con una nuova edizione.

Programma TV – Rai2 & Rai3 – 25 Aprile

Su Rai2 andrà in onda il programma d’attualità “Petrolio – Antivirus”, che dedicherà la sua serata non solo a covid-19, ma anche e sopratutto alla liberazione dal regime fascista avvenuto il 25 Aprile 1945. Mentre su Rai3, dopo oltre un mese di assenza Massimo Gramellini e le sue storie tornano su Rai3 con “Aspettando le Parole”. Come sempre sarà dato spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità.

Programmazione TV – Rai4 & Rai5 – 25 Aprile

Su Rai4, andrà in onda il film di azione americano “Master & Commander – Sfida ai confini del Mare”, con protagonista Russell Crowe. A bordo della sua Surprise, il capitano Jack Aubrey si lancia all’inseguimento della fregata napoleonica Acheron, assai piu’ grande e potente, che minaccia le baleniere di Sua Maesta’ Britannica al largo delle coste del Sudamerica. Su Rai5 invece, alle 21.20 ci sarà l’opera teatrale “Radio Clandestina”, diretta da Ascanio Celestini.