Aida Nizar – Dal Grande Fratello all’arresto – Storia, Età e cosa ha detto a LIVE non è la D’Urso

Aida Nizar sarà tra gli ospiti speciali di questa serata di LIVE – Non è la D’Urso e parlerà appunto del suo arresto di qualche giorno fa in Spagna. Ne hanno parlato infatti tutti i giornali e ne andremo a parlare all’interno di questo articolo. Andiamo prima, però, a vedere chi è Aida Nizar e cosa ha fatto in quest’ultimo periodo per diventare così nota.

Aida Nizar è nata il 12 Maggio del 1975 a Valladolid in Spagna, oggi ha 44 anni. La ragazza ha due fratelli: Ivan Nizar ed Alia Nizar. Ha partecipato sia al Grande Fratello che al Grande Fratello VIP. Entrambe le manifestazioni sono quelle spagnole. Aida ha infatti partecipato, in Italia, alla quindicesima edizione del GF.

La Gieffina è finita su tutti i giornali proprio in questi giorni per un arresto in Spagna. Secondo quanto si apprende infatti avrebbe minacciato con un coltello il fidanzato durante una lite familiare. Il tutto sarebbe accaduto a Madrid all’interno della casa che i due condividono e dove stanno trascorrendo la quarantena. Gli agenti di polizia sarebbero stati avvertiti dai vicini di casa e si sono precipitati nell’abitazione.

Non sono stati fatti entrare in casa però fino a quando non hanno minacciato una irruzione con la forza. E’ stata immediatamente arrestata e portata presso il comando più vicino e, successivamente, sarebbe stata rilasciata. Il tutto, però, dopo un lungo interrogatorio.