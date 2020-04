Anna Valle – Tutto su di lei – Età, figli, marito e fiction – Di che malattia soffre?

Anna Valle – Un articolo sulla bellissima Anna Valle non poteva mancare all’interno della nostra rubrica sul gossip italiano e per questo motivo oggi andiamo a vedere più da vicino chi è Anna Valle, attrice ed ex modella italiana.

Anna Valle è nata il 19 Giugno 1975 a Roma ed oggi ha 44 anni. E’ alta 1,78 m ed è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Ginevra e Leonardo.

Anna Valle – Marito e Figli

Come abbiamo già detto poche righe qui sopra Anna Valle è sposata con Ulisse Lendaro. Si tratta di un produttore cinematografico che è nato l’8 Febbraio 1973 ed oggi ha 47 anni. I due si sono sposati nel 2008 ed hanno avuto due figli. Proprio nel 2008 infatti è nata Ginevra che oggi ha 12 anni, mentre Leonardo è nato nel 2013 ed oggi ha 7 anni.

Anna Valle – Fiction

Diverse sono state le fiction in cui Anna Valle ha partecipato ed è molto difficile poterle ricordare tutte. Certamente non si può dimenticare la sua presenza in Commesse ed in Tutti per uno nel 1999. Ultimamente si è vista in Questo nostro amore e nella Compagnia del Cigno.

Anna Valle – Malattia

E’ conosciuta come la sindrome del colon irritabile, ovvero la colite che disturba particolarmente Anna Valle e che interessa quasi il 15% della popolazione. Soffre di dolori addominali che si associano a crampi, gonfiore, stitichezza e diarrea. Ne ha parlato spesso ed in varie interviste.