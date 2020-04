DIRETTA – Domenica In – Scaletta e Ospiti del pomeriggio – 26 Aprile – RAI 1

Diretta Domenica In 26 Aprile – Avrà inizio alle ore 14 di questo pomeriggio la nuova edizione di Domenica In che vede in studio una magnifica Mara Venier che ha voluto mantenere l’appuntamento con i propri fan per tutte le domeniche di questa quarantena.

Come sempre sono tantissimi gli ospiti in collegamento con lo studio. Da qualche settimana, infatti, Mara Venier ha deciso, chiaramente, di fare dei collegamenti con le case degli ospiti e per questo motivo si riesce anche ad allungare la scaletta con diverse partecipazioni.

Domenica In – Ospiti 26 Aprile 2020

Tra i tanti nomi che vedremo a Domenica In durante la puntata di oggi, 26 Aprile 2020, vi sarà Morgan che tornerà quasi sicuramente sull’argomento legato a ciò che è successo con Bugo a Sanremo. Ospite del pomeriggio sarà anche Flavio Insinna ed una magnifica Orietta Berti.

Sul palco virtuale vi saranno anche Jerry Calà, Massimo Boldi e Teo Teocoli. Ma la lista degli ospiti non è ancora finita. Infatti in compagnia di Mara Venier vi saranno anche la bellissima Anna Valle e l’attrice Stefania Sandrelli. Infine un collegamento anche con casa Massari: Iginio e Debora Massari.

Domenica In – VIDEO 26 Aprile 2020

Domenica In va in onda su Rai 1 a partire dalle 14 di questo pomeriggio. Un primo collegamento viene fatto durante il TG1 delle 13 quando proprio Mara Venier presenta i propri ospiti. Potrete vedere la diretta sia in televisione che su RaiPlay o direttamente qui sotto dove abbiamo inserito il player video.