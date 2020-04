Flavio Insinna – Tutto su di lui – Compagna, Vita privata, Madre, Padre e… Don Matteo

By

Flavio Insinna – Ci siamo. Una nuova domenica è arrivata e non vediamo l’ora di ascoltare le parole di Flavio Insinna a Domenica In. Sarà infatti ospite durante la giornata di oggi alla trasmissione di Mara Venier. Per questo motivo abbiamo pensato di conoscerlo un po meglio e più da vicino.

Flavio Insinna è nato il 3 Luglio 1965 a Roma ed oggi ha 54 anni. E’ alto 1,8m ed ha scritto due libri: La macchina della felicità e Neanche con un morso all’orecchio. Il padre si chiama Salvatore mentre la madre è Rossana Insinna. Flavio ha anche una sorella: Valentina Insinna.

Flavio Insinna – Compagna e vita privata

Flavio Insinna è sempre stato attentissimo a nascondere la propria vita privata ma certamente non poteva riuscire a nascondere la sua relazione con Mariagrazia Dragani, la donna con la quale si sarebbe dovuto sposare e con la quale ha rotto poco prima del matrimonio.

Adesso però sembra che Flavio stia insieme ad Adriana Riccio, un’ex concorrente di Affari Tuoi con la quale si sarebbe conosciuta proprio all’interno dello studio televisivo di Rai 1. I due non sono sposati e non hanno figli.

Flavio Insinna – Don Matteo

Esattamente. Anche Flavio Insinna è stato nel cast di Don Matteo. Se ne saranno accorti probabilmente solo i più attenti ma è così. E’ successo all’interno di Don Matteo 12 quando il commissario Cecchini era affetto da un disturbo che non gli permetteva di ascoltare la voce femminile. Proprio mentre discuteva con Anna si vede in tv L’Eredità e si sente la voce di Flavio Insinna. E basta? No, vogliamo parlare di Don Matteo 1?