Frasi sulla vita – Le migliori di oggi 26 aprile

Frasi sulla vita. Ecco per te una raccolta di frasi sulla vita per darti delle riflessioni da inviare alle persone a te care. Puoi trovare quella che ti sembra essere maggiormente vicina al tuo pensiero e ai tuoi sentimenti.

A porsi interrogativi sulla vita sono stati in tanti e le risposte non sempre ci sono. Ecco allora che questo può essere anche per te uno spunto di riflessione che ti permette di trovare magari consolazione nelle parole di qualche autore noto. Filosofi e non solo, si chiesti per secoli, e continuano a farlo, il senso della vita. Ebbene ci sono giunte tante risposte che possono aiutarci a vivere meglio la nostra vita.

Frasi sulla vita – domenica – 26 aprile

• Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano. (Martin Luther King)

• Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che si l’eternità. (Carl Sagan)

• Dovresti imparare che la vita, come l’amore, è l’unico business il cui bilancio deve finire in rosso: bisogna calcolare ciò che ci viene riversato. Quello che diamo gli altri è nostro per sempre mentre quello che si tiene per sé è perso per sempre.(Paolo Crepet)

• La vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e tener conto dei torti altrui(Charlotte Bronte)

• Per la prima volta nella sua vita pura di ragazzo gli si affacciò alla mente una vaga idea di ciò che è la vita, che ci spinge tutti a lottare a volte con gran serenità e a volte con una grande tristezza. (Ferenec Molnar)

• La vita non è una serie di lampioncini disposti simmetricamente; la vita è un alone luminoso un involucro semitrasparente che ci racchiude dall’alba della coscienza fino alla fine.(Virginai Wolf)

• L’unica magia senza trucco è la magia della vita. (Jean Paul Malfatti)