Livio Leonardi – Chi è il conduttore di Paesi che vai – Età, moglie e figli

Livio Leonardi – Ci ritroviamo sempre la domenica mattina in sua compagnia con una nuova puntata di Paesi che vai e proprio per questo motivo vogliamo approfondire qualcosa e scoprire chi è Livio Leonardi.

Livio Leonardi è nato il 4 Marzo 1958 a Roma ed oggi ha 62 anni. E’ iscritto all’Albo nazionale Giornalisti Stampa Turistica Italiana ed è laureato in Scienze della Comunicazione. Svolge il lavoro di giornalista dal 1982.

Livio Leonardi – Moglie e Figli

Non si conosce tantissimo della vita privata di Livio Leonardi. Il giornalista infatti è molto lontano dai social network e preferisce non far conoscere tanto della sua vita. Anzi, proprio niente. Non ha profili nè su Facebook nè su Instagram. Da alcune fonti sembra comunque che Livio Leonardi sia sposato e lo si apprende per un problema avuto proprio con la Rai ed un suo possibile licenziamento circa 6 anni fa. Avrebbe infatti nascosto proprio alla Rai che la donna che stava facendo assumere era sua moglie.