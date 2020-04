Mangiare peperoni crudi fa bene? La risposta dell’esperto

I peperoni sono delle bacche, ne esistono diverse varietà, ma, appartengono tutte alla specie Capsicum annuum, sono degli ortaggi molto utilizzati in varie tipologie di dieta, si adattano bene anche alle diete ipocaloriche dato il loro basso apporto calorico.

Come detto pocanzi, le varietà di peperoni esistente sono molte, ed esse possono essere distinte sia in base al colore che per la loro forma ma, anche il sapore è abbastanza differente, ci sono alcune varietà che sono più dolci, altre più acre, da non confondere con i peperoncini, i peperoni non sono piccanti, non contengono la capsaicina.

Mangiare i peperoni crudi fa bene?

La risposta per qualcuno potrebbe non essere ovvia, ma, si i peperoni possono essere consumati sia crudi che cotti, e mangiarli crudi sarebbe molto meglio. I peperoni crudi sono più digeribili, specialmente i peperoni rossi.

I peperoni hanno un elevato quantitativo di vitamina C ed è una vitamina idrosolubile, e non molto resistente al calore, dunque in cottura parte della vitamina sarà persa, cosi come per molti minerali, mangiarli crudi, invece, permette di mantenere intatti tutti i nutrienti e i benefici per la nostra salute saranno maggiori.

Inoltre, mangiare i peperoni crudi favorisce la produzione dei succhi gastrici, che dunque, renderanno la digestione migliore. Un piccolo consiglio quando si mangiano i peperoni sarebbe eliminarne la pellicina esterna, perché è ricca di cellulosa ed è più difficile da digerire.

E’ inevitabile, prima di consumare i peperoni crudi, lavarli molto accuratamente con dell’acqua corrente, in questo modo andremo ad eliminare eventuali batteri, terra, sporco, insomma impurità varie.

Valori nutrizionali dei peperoni

Non è semplicissimo poter dare dei valori nutrizionali precisi per ogni tipologia di peperone, dato che ne esistono molte varietà i valori nutrizionali possono variare, possiamo, però, fornire dei valori indicativi per le varietà più comuni, quindi per i peperoni rossi, gialli e verdi. Per 100 grammi di peperoni abbiamo:

Acqua: 92,0 – 93,9 grammi

92,0 – 93,9 grammi Carboidrati: 4,6 – 6,3 grammi

4,6 – 6,3 grammi Proteine: 0,9 – 1,0 grammi

0,9 – 1,0 grammi Grassi: 0,2 – 0,3 grammi

0,2 – 0,3 grammi Valore energetico: 20 – 27 kcal

Questo per quanto riguarda i macronutrienti, molto abbondanti anche i micronutrienti, dunque vitamine e sali minerali. Tra le vitamine le più abbondanti sono la vitamina C, la vitamina A, alcune vitamine del gruppo B, la vitamina K e anche la vitamina E, mentre tra i minerali i più abbondanti sono potassio, sodio, ferro, calcio, manganese e fosforo con tracce di altri minerali, come il selenio, il rame e lo zinco.

Ricchi di betacarotene, luteina, zeaxantina e la capsantina sono i principali principi attivi di questo ortaggio.

Benefici apportati dai peperoni crudi