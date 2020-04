Massimo Boldi – Tutto su di lui – Età, Altezza, Fidanzata e Patrimonio

Massimo Boldi – Continuiamo in quest’ultima domenica di Aprile la nostra rubrica dedicata al gossip italiano ed andiamo a scoprire qualcosa di più su Massimo Boldi. Uno degli attori che ha fatto la storia del cinema italiano e che da tutti può solo essere ricordato in maniera positiva.

Massimo Boldi è nato a Luino il 23 Luglio 1945 ed oggi ha 74 anni. E’ alto 1,77 metri ed è stato sposato dal 1973 a 2004 con Maria Teresa Selo, morta quell’anno. I due hanno avuto tre figli: Micaela, Marta e Manuela. Tra i programmi televisivi ai quali ha partecipato si sottolineano Striscia la notizia, Un ciclone in famiglia e 1992.

Massimo Boldi – Fidanzata

L’ha presentata ufficialmente durante una trasmissione di Italia Si lo scorso dicembre. La fidanzata di Massimo Boldi si chiama Irene Fornaciari ed ha 34 anni in meno di lui. La storia andrebbe avanti da un po di tempo e la differenza di età sembrerebbe non essere una grossa preoccupazione per i due. Irene, infatti, è il proprio vero legame d’amore di Massimo Boldi dopo la morte di Maria Teresa Selo avvenuta nel 2004.

Massimo Boldi – Patrimonio

Non sappiamo per certo quanti soldi possa avere Massimo Boldi sul proprio conto in banca ma logicamente non saranno pochi. Durante la sua carriera avrà guadagnato fino ad un milione di euro ed addirittura il suo primo grande guadagno, avvenuto grazie ad una pubblicità negli anni Settanta, gli fruttò ben 50 milioni di lire.