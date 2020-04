Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 27 aprile 2020. Comincia una nuova settimana di aprile, quella che cederà il passo a maggio. Vediamo coma inizierà peri primi 4 segni dello zodiaco. Di seguito, l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani lunedì 27 aprile 2020: Ariete

Domani, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio raggiungerà un buon aspetto. Per te significherà maggior fiuto per gli affari e la possibilità di buttarti in progetti proficui. Approfittane!

Oroscopo Branko per domani lunedì 27 aprile 2020: Toro

L’oroscopo di Branko per domani preannuncia l’arrivo di Mercurio nel segno. Il pianeta della comunicazione ti aiuterà a esprimere al meglio le capacità comunicative, la tua astuzia e la tua vivacità intellettuale.

Oroscopo Branko per domani lunedì 27 aprile 2020: Gemelli

La settimana comincerà in modo tranquillo. L’influsso di Mercurio non sarà ostile, ma domani ti spronerà a essere più riflessivo. Il consiglio delle stelle: di fronte a scelte importanti ragione bene.

Oroscopo Branko per domani lunedì 27 aprile 2020: Cancro

Domani, l’oroscopo di Branko anticipa Mercurio in posizione favorevole. La settimana potrebbe cominciare per con un progetto interessante o un accordo da valutare: non fartelo sfuggire!