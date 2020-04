Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Branko relativo a domani lunedì 27 aprile 2020. Sta per cominciare una nuova settimana: cosa riserveranno le stelle ai 4 segni centrali dello zodiaco? Scopriamolo insieme, leggendo le seguenti previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: Leone

Domani, come indica l’oroscopo di Branko, Mercurio farà il suo ingresso nel segno del Toro. Per te significherà avere un amico in più, pronto a tirarti fuori dai guai. L’astrologo istriano ti esorta, comunque, a non immischiarti in questioni legali impossibili.

Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: Vergine

L’oroscopo di Branko anticipa per domani una giornata positiva. Mercurio in Toro ti regalerà maggiore lucidità e abilità comunicative, quelle necessarie ora per concludere un affare e ambire a uno scatto di carriera.

Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: Bilancia

La settimana per te comincerà col piede giusto. Secondo il popolare astrologo, Mercurio in Toro ti renderà pratico, in grado di gestire con sapienza le questioni famigliari così come i progetti lavorativi.

Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: Scorpione

Domani dovrai muoverti con la massima cautela. Mercurio sarà nel segno del Toro, in posizione dissonante: per te significherà la possibilità di dover affrontare alcune difficoltà pratiche.