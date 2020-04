Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci arrivati all’oroscopo di Branko per domani lunedì 27 aprile 2020. Siete curiosi di conoscere le novità della prossima settimana per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: Sagittario

Da domani Mercurio raggiungerà il segno del Toro. Secondo l’oroscopo di Branko sarà in aspetto positivo e ti stimolerà le idee, sosterrà maggiormente le attività legate allo studio e all’approfondimento e i lavori a contatto con in bambini.

Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: Capricorno

Questa settimana comincia bene per te: Mercurio ti sarà amico. Avrai uno slancio in più nelle questioni pratiche e famigliari, buone capacità di mediare e confrontarti con gli altri. Sfruttale al meglio!

Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: Acquario

Il suggerimento dell’oroscopo di Branko per domani è di fermarti, riposare un po’ e prenderti del tempo per riorganizzare il tuo lavoro. Dopo giorni in cui hai corso molto, questo lunedì Mercurio in Toro ti incoraggia a rallentare il ritmo.

Oroscopo Branko domani lunedì 27 aprile 2020: Pesci

L’ingresso di Mercurio in Toro sarà molto positivo per te. Se hai delle trattative in corso, sappi che da domani sarai messo alle strette. Dovrai stringere un accordo, passare alle firme una volta per tutte, senza più temporeggiare.