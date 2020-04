Oroscopo Branko settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Torniamo, puntuali come ogni domenica, per svelare l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio 2020. La prossima settimana sarà molto particolare, perché segnerà il passaggio di testimone da aprile al mese di maggio. Quali novità avranno in serbo gli astri per i segni zodiacali? Scopriamolo, leggendo le seguenti previsioni liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Ariete

La settimana, secondo l’oroscopo di Branko, partirà con il piede giusto: lunedì 27 la protezione di Mercurio ti renderà un abile affarista. Attenzione, però, a mercoledì 29 aprile, perché lo stress accumulato ti imporrà un po’ di rallentare i ritmi.

Toro

La settimana per te comincerà bene e finirà ancora meglio. Domani Mercurio arriverà nel tuo segno pronto a darti uno slancio in più. Il weekend, invece, grazie anche ai favori della Luna sarà all’insegna della passione.

Gemelli

L’oroscopo di Branko per la settimana prevede degli alti e bassi. Preparati fare dei conti e un bilancio delle tue finanze, per martedì 28 aprile. Il consiglio dell’astrologo istriano è quello di sfruttare la domenica per rilassarti.

Cancro

Si prospetta una settimana molto promettente, soprattutto in amore. Già mercoledì 29 aprile l’oroscopo di Branko prevede un incontro romantico, che potrebbe rivelarsi nei giorni seguenti in un vero e proprio colpo di fulmine.

Leone

La prossima settimana ti chiederà ancora un po’ di cautela nei rapporti. In particolar modo, dovrai fare attenzione a venerdì 1 maggio e sabato 2 maggio: non essere troppo testardo o possessivo!

Vergine

I prossimi giorni si preannunciano molto stimolanti dal punto di vista sentimentale. Martedì 28 aprile potresti fare un incontro speciale, che ti farà battere il cuore. Sabato 2 maggio, poi, avrai voglia di prenderti del tempo, per vivere a pieno l’amore.

Bilancia

Lunedì 27 aprile l’influsso di Mercurio in Toro ti renderà abile nelle questioni pratiche, mentre secondo l’oroscopo di Branko, martedì 28 dovrai risolvere una situazione legata all’eredità.

Scorpione

L’oroscopo di Branko indica una settimana piuttosto impegnativa: lunedì 27 aprile avrai Mercurio contro che farà di tutto per rallentare i tuoi progetti. Il giorno seguente, poi, martedì 28, ti sentirai talmente sotto pressione da voler scappare via. Tieni duro!

Sagittario

La prossima settimana comincerà all’insegna delle questioni economiche. Martedì 28 aprile, secondo Branko, dovrai chiarire una situazione legata alle finanze. Giovedì 30 aprile, invece, potrebbe arrivarti una proposta lavorativa dall’estero.

Capricorno

Occhio a mercoledì 29 aprile, perché il tuo oroscopo della settimana parla di spese extra da gestire! Niente di grave, comunque, perché già nei giorni seguenti avrai modo di rientrare delle uscite impreviste e chiudere con il bilancio famigliare in pari.

Acquario

L’astrologo Branko ti invita a usare le prossime giornate per riorganizzare il tuo lavoro, soprattutto mercoledì 29 aprile. Massima cautela in amore venerdì 1 maggio: ci sono tensioni nell’aria.

Pesci

Lunedì 27 aprile Mercurio sarà in ottimo aspetto e ti sosterrà nella chiusura di un affare. Sorridi, perchè già mercoledì 29 aprile potresti ritrovarti a firmare un nuovo accordo di lavoro!