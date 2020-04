Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 27 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 27 aprile 2020. Se volete scoprire le anticipazioni astrologiche per la giornata di domani, continuate a leggere. Cosa accadrà lunedì a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Tensioni in amore per il Sagittario, il Capricorno recupera bene sul lavoro. Ancora dubbi nei confronti del partner per i Pesci, mentre l’Acquario è in piena trasformazione. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 27 aprile 2020: Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia a muoverti con cautela in amore, perché domani avrai la Luna in opposizione. Alcune tensioni nascono dal fatto che hai due storie in mente, la persona che vorresti al tuo fianco non corrisponde a chi frequenti adesso e questo fatto ti mette in crisi. Nei prossimi giorni il Sagittario dovrà rivedere tutte le sue relazioni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 27 aprile 2020: Capricorno

Non lasciarti scoraggiare dalle difficoltà momentanee: secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo anno per te sarà determinante. Il lavoro ripartirà entro maggio, un mese per te liberatorio. L’amore procede senza grosse novità nell’aria, sia per chi è sentimentalmente impegnato, sia per i single.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 27 aprile 2020: Acquario

Sei in piena rivoluzione già da fine marzo. L’oroscopo di Paolo Fox indica un vero e proprio stravolgimento dei rapporti lavorativi, causato da tensioni che era diventato ormai impossibile sostenere. Adesso ti starai domandando se continuare lungo questa strada oppure no. Ma il futuro è già più chiaro rispetto a prima…

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 27 aprile 2020: Pesci

Hai ancora delle perplessità in amore. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per domani potresti vivere ancora delle difficoltà con il partner. Sappi, però, che questi dubbi ti resteranno di sicuro fino a luglio, soprattutto se hai a che fare con una Vergine o con i Gemelli. Cerca solo di non dare una seconda chance a chi non se lo merita, perché sempre distante o perché ha comportamenti ambigui nei tuoi confronti.