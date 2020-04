Oroscopo Paolo Fox settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Si rinnova il nostro appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio 2020. Inizia una nuova settimana per i segni zodiacali: quali sorprese riserveranno le stelle i prossimi giorni? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Si prospetta una settimana piuttosto impegnativa. Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di non sfogare le tensioni legate al lavoro sul rapporto di coppia. Anche se t’imbatterai in alcuni contrattempi, cerca di mantenere la calma, soprattutto tra mercoledì e giovedì.

Toro

Il Sole sarà tuo sostenitore la prossima settimana, specialmente per quanto riguarda l’amore. Martedì vivrai una giornata all’insegna dell’intesa di coppia. Anche il lavoro vede un miglioramento: preparati a un inizio settimana molto impegnato.

Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox relativo alla settimana ti incoraggia a sfruttare l’influenza benevola di Venere per conoscere nuove persone. È previsto un buon recupero per le coppie che hanno avuto diversi contrasti in passato. Nei prossimi giorni dovrai rimboccarti le maniche per riconquistare il terreno perso dal punto di vista lavorativo ed economico. Cerca solo di non discutere troppo!

Cancro

Con la Luna nel segno scatta in te la voglia di amare. L’astrologo Paolo Fox ti invita a seguire questo desiderio e non trascurare le amicizie che farai in questo periodo. Molti nati in Cancro dovranno affrontare alcuni cambiamenti personali molto importanti. Stai più attento alle tue finanze.

Leone

Sei alle porte di una settimana di grande recupero dal punto di vista sentimentale. Il suggerimento dell‘oroscopo di Paolo Fox è quello di non pretendere troppo dal partner, così come da chi ti sta vicino. Se sei in coppia, sforzati di colmare quella sensazione di distacco che potreste vivere nei prossimi giorni. Sul lavoro stai uscendo da una fase piuttosto faticosa e ancora ne porti i segni addosso.

Vergine

In amore le cose non vanno benissimo. La settimana che hai davanti si prospetta impegnativa: dovrai rivedere il tuo rapporto di coppia per capire, una volta per tutte, se chi hai al tuo fianco sia davvero la persona giusta. Il consiglio che ti dà Paolo Fox è quello di avere pazienza. Giove favorevole protegge, invece, le situazioni lavorative e ti regala ottime opportunità.

Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa una settimana positiva per i sentimenti. L’amore torna protagonista nella tua vita e, anche se ci saranno dei ritardi, ora potrai affrontarli con più tranquillità. Le stelle ti incoraggiano ad agire con fiducia e, se necessario, accettare un impegno più serio. Il lavoro fatica ancora a partire, ma piano piano le condizioni miglioreranno.

Scorpione

Hai superato molto bene la crisi di coppia vissuta a marzo, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana ti vedrà ancora dubbioso. Non hai ancora ben chiaro cosa desideri, ma dovrai capirlo presto. Qualcuno potrebbe piombare nella tua vita dopo un lungo periodo di lontananza e confonderti ancora di più. Se sul lavoro ti sei impegnato duramente, a breve potrai raccogliere i frutti.

Sagittario

Venere dissonnate accentuerà, al prossima settimana, i tuoi problemi di coppia. Vivi combattuto tra la voglia di fidarti e la paura di soffrire nuovamente. Non riesci ancora a sbloccarti del tutto. Il lavoro, invece, per te rappresenterà una zona franca in cui ricevere, addirittura, belle soddisfazioni.

Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana prevede una voglia di chiarezza crescente, soprattutto nei single. Avrai bisogno di capire come stanno davvero le cose fin dall’inizio. Chi è in coppia potrebbe soffrire per via di qualche malumore di troppo. Mercurio a favore protegge le questioni lavorative e ti assicura un bel recupero.

Acquario

La settimana si profila un po’ tesa, soprattutto in amore. Il suggerimento dell’astrologo romano è quello di rimandare le scelte importanti in un secondo momento. È probabile che alcuni programmi di coppia sia saltati o in ritardo: cerca di avere pazienza. Martedì e mercoledì saranno due giornate promettenti dal punto di vista professionale.

Pesci

Finalmente inizia un bel recupero in amore! Chi è single dovrebbe sfruttare la prossima settimana per lanciarsi. Anche le storie ritroveranno più armonia, grazie anche al lavoro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox ti aspettano dei giorni di sblocco su tutti i fronti.