Teo Teocoli – Età, Altezza, Maldini, Celentano, Mai dire gol – VIDEO

By

Teo Teocoli – Sarà ospite durante la giornata di oggi di Mara Venier a Domenica In e per questo abbiamo pensato di dedicare un articolo sul magnifico Teo Teocoli. Uno dei comici ed imitatori più bravi d’Italia. Già dal titolo si capisce quanti personaggi abbia potuto imitare durante la sua carriera. Ma vediamo più da vicino chi è Teo Teocoli.

Teo Teocoli è nato il 25 Febbraio 1945 a Taranto ed oggi ha 75 anni. Il suo nome all’anagrafe è Antonio. E’ alto 1,86m ed è sposato con Elena Teocoli. I due hanno avuto tre figli: Paola, Anna e Chiara. Tra i programmi televisivi più importanti ai quali ha partecipato si ricorda Ballando con le stelle.

Teo Teocoli – VIDEO – Maldini, Celentano e Mai Dire Gol

Uno dei personaggi più importanti di Teo Teocoli è stato Cesare Maldini. Il padre di Paolo che è stato anche allenatore della nazionale italiana durante i Mondiali del 1998 in Francia. Non ci sono parole per esprimere quanto sia divertente. Ecco il video.

Teo Teocoli e Celentano sono uguali. Potrebbe addirittura sembrare che sia Celentano ad imitare il comico italiano. Non ci credete? Ecco il video che lo dimostra.

Ed infine non si può certo dimenticare il Teo Teocoli di Mai dire Gol. Tutti i personaggi che ha interpretato sono magnifici. Ricordarli ad uno ad uno è complicatissimo, ecco un video che ci spiega per filo e per segno chi è Teo Teocoli.