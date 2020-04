Aida Nizar piange a Live Non è la d’Urso – “Tutte bufale”

Aida Nizar è ritornata al centro del gossip in questi ultimi giorni e ha approfittato delle telecamere di Live – Non è la d’Urso per chiarire quanto è accaduto in Spagna. I giornali di gossip infatti hanno rivelato che l’ex gieffina sarebbe stata arrestata per aver aggredito il fidanzato con un coltello.

Nessuna sorpresa: i telespettatori che hanno avuto modo di conoscere Aida nella tv italiana, sanno che di lei ci si potrebbe aspettare qualsiasi cosa. Eppure la verità della Nizar è un’altra, anche se a quanto pare nessuno sembra crederle.

Aida Nizar in lacrime – “Ho querelato ogni giornale”

Il giallo è una tinta che dona parecchio ad Aida Nizar e non parliamo di certo del suo vestito. Dopo diversi mesi di assenza dai salotti della d’Urso, l’ex gieffina è ritornata a cavalcare le notizie di gossip a causa di un evento particolare. Nei giorni scorsi infatti si è diffusa la notizia del suo arresto: la donna sarebbe finita in manette per aver colpito il fidanzato Biagio armata di coltello.

Aida però non ci sta: “Sono tutte bufale”, dice crollando subito in un pianto senza sosta. Le sue parole però non convincono Simona Izzo, che ha ventilato la possibilità che si tratti in realtà di una fake news lanciata proprio dalla stessa Nizar. Su richiesta di Vladimir Luxuria, Aida ha rivelato poi di aver chiesto ai suoi avvocati di sporgere denuncia contro chiunque abbia contribuito a diffondere la falsa notizia.

Sai quanto ho dovuto pagare per portare in causa ogni telegiornale e tv? Non posso controllare quello che dicono contro di me […] La realtà è che questa notizia e tu lo sai meglio di me, è una bufala.

Aida Nizar attacca Nina Moric

Aida è sempre piena di sorprese e dopo aver avuto un piccolo conflitto a distanza con la Izzo, ha deciso di dire la sua su Luigi Favoloso e Nina Moric. Fra la Nizar e l’ex gieffino ci sono stati fulmini e saette durante l’esperienza al Gf Vip, ma a quanto pare la situazione è cambiata.

Dopo aver pianto a lungo, Aida infatti ha approfittato dello spazio concessole per dire la sua anche su Luigi. I due sarebbero diventati amici in questi mesi e in un’occasione lei avrebbe persino assistito a degli scontri fra Favoloso e la Moric. Non di presenza s’intende, ma grazie al fatto che sia Aida sia Luigi avevano due camere d’albergo contigue.

“Lei gli diceva delle cose terribili che nessuno avrebbe potuto affrontare”

Barbara d’Urso ha chiuso il discorso in fretta e furia e ha sottolineato che si tratta della verità di Aida, non di quella assoluta. La Nizar dal canto suo ha chiesto agli italiani di continuare a pregare e preservare la loro fede per sconfiggere l’emergenza Coronavirus.