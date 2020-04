Amici Speciali – Cast e concorrenti del nuovo programma

Amici Speciali è il nuovo programma che Maria De Filippi porterà presto sul piccolo schermo di Canale 5. Una maratona all’insegna dell’arte e della solidarietà che vedremo molto probabilmente nelle prossime settimane.

Il cast di concorrenti di Amici Speciali riguarderà alcuni vecchi volti della nota scuola: la missione è riuscire a regalare un momento di leggerezza a tutto il pubblico italiano. “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro Paese e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza“, recita il promo diffuso in questi giorni.

Amici Speciali – Quando andrà in onda e quale puntate ci saranno

Amici Speciali non ha ancora una data di lancio precisa e infatti il trailer di Mediaset ci indica solo un laconico “prossimamente”. I meglio informati però parlano del mese di maggio, per cui non dovrebbe mancare molto alla messa in onda.

“Non sarà una sorta di Amici All Star, ma qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio”.

Per quanto riguarda le puntate, parliamo di un serale che ruoterà attorno a quattro appuntamenti totali. Sfumato intanto il progetto Amici All Star, come anticipato dalla De Filippi a RTL 102.5 nel giorno di Pasqua.

Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza. #AmiciSpeciali con @TIM_Official insieme per l'Italia vi aspetta prossimamente su Canale 5 #staytuned https://t.co/XKv3ZCZgxX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2020

Amici Speciali – I possibili concorrenti

Il cast di Amici Speciali è ancora blindato, ma sui social si sono già fatte diverse ipotesi. In particolare i fan hanno notato che alcuni ex protagonisti avrebbero confermato la propria presenza usando l’hashtag #DMA. Una sigla che potrebbe indicare Distanti ma amici. Andando a spulciare chi ha usato l’hashtag, possiamo farci un’idea di quali volti potremmo vedere in tv.

Gaia Gozzi (vincitrice canto Amici 19)

(vincitrice canto Amici 19) Alberto Urso (vincitore Amici 18)

(vincitore Amici 18) Javier Rojas (vincitore danza Amici 19)

(vincitore danza Amici 19) Umberto Gaudino (ex Amici 18)

(ex Amici 18) Andreas Muller (vincitore Amici 16)

(vincitore Amici 16) Stash Biancospino (vincitore canto Amici 15)

(vincitore canto Amici 15) Gabriele Esposito (vincitore danza Amici 15)

(vincitore danza Amici 15) Alessio La Padula (ex Amici 15)

(ex Amici 15) Irama (vincitore Amici 17)

(vincitore Amici 17) Giordana Angi (ex Amici 18)

A questi nomi si potrebbero aggiungere anche quelli di Michele Bravi e Random.