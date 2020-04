Bere birra a stomaco vuoto: ecco cosa accade

La birra è una delle bevande alcoliche più antiche esistenti. Oggigiorno la si conosce e la si consuma in tutto il mondo. Ne esistono molti tipi e si distinguono tra loro sia per il colore che per il processo produttivo, ma anche per gli ingredienti utilizzati e via dicendo.

Sicuramente la ricetta base per la preparazione della birra prevede l’utilizzo del malto d’orzo e per amaricare il prodotto quasi al termine della produzione di aggiunge il luppolo. Si tratta di una bevanda alcolica fermentata, dunque, durante la fase produttiva sono selezionati e aggiunti al composto dei microrganismi che ne determinano la fermentazione.

Come accennato pocanzi, è possibile trovare in commercio molti tipi di birre, come ad esempio la birra analcolica, la birra aromatizzata, la birra al limone e addirittura la birra senza glutine, dato che la versione base del prodotto non è consumabile dai celiaci.

PROMOZIONI APRILE 2020

Spirulina FIT - Integratore per dimagrire

OFFERTA SPECIALE: 4 confezioni al prezzo di 1 - Spedizione gratuita - Pagamento alla consegna Black Waxing - Rivoluzionaria cera depilatoria indolore

OFFERTA SPECIALE: Spedizione gratuita - Pagamento alla consegna XPower & B-Side - Addominali perfetti in pochi giorni

OFFERTA SPECIALE: Spedizione gratuita - Pagamento alla consegna - Sconto Special Pack

Composizione della birra

In questo paragrafo andremo a vedere la composizione della birra, ovviamente i valori forniti saranno indicativi, in quanto ogni birra ha poi una composizione variabile, seppur di poco. Dunque, abbiamo:

• Acqua: circa 85 %

• Alcol: il quantitativo è variabile, ma, solitamente è compreso tra il 3% ed il 9%

• Estratto secco: compreso tra il 3% e l’8%

Andiamo a definire “l’estratto secco“. Con questo termine si va ad intendere tutto ciò che non è acqua o alcol, dunque i nutrienti presenti nella bevanda, come ad esempio gli zuccheri, le sostanze azotate, i tannini, le destrine ma, anche le vitamine del gruppo B, i sali minerali e gli acidi caratteristici sia del malto che del luppolo.

La birra, rispetto ad altre bevande alcoliche non ha un apporto calorico eccessivo, infatti, apporta dalle 30 alle 60 Kcal per 100 ml di prodotto, dunque il potere energetico è contenuto. Queste calorie non sono dovute solo all’alcool, ma, anche dalla presenza di destrine e sostanze proteiche.

Ovviamente si tratta sempre di una bevanda alcolica, per cui non è assolutamente consigliato un abuso, pur potendo apportare dei piccoli benefici al nostro organismo, gli effetti negativi restano comunque maggiori. Non è consigliato il suo consumo in gravidanza, allattamento, a soggetto ipertesi, ai diabetici, a chi presenta il colesterolo alto, la pressione alta, la birra determina comunque un accumulo di grasso a livello addominale, quindi se proprio la si vuole consumare, meglio farlo con moderazione.

Cosa succede se si beve la birra a stomaco vuoto?

A tal proposito è stato condotto uno studio abbastanza recente da un farmacista inglese, Niraj Naik. Questo studio è volto a capire quali sono gli effetti, ma soprattutto le conseguenze, dell’assunzione di birra lontano dai pasti, dunque quando lo stomaco è oramai vuoto. Vediamo passo passo questo studio cosa ha rivelato.

Monitorando gli effetti della birra consumata a stomaco vuoto è stato scoperto che dopo soli 5 minuti dall’assunzione della bevanda alcolica, l’alcool presente giunge allo stomaco e dallo stomaco verrà poi riversato nel sangue.

Dopo 10 minuti dall’assunzione, l’organismo riconosce l’alcool e proverà a scinderlo per renderlo più facilmente digeribile per poi espellerlo dato che lo ritiene essere dannoso per l’organismo stesso.

Passati 15 minuti l’enzima alcool deidrogenasi, cerca di trasformare parte dell’alcool in varie sostanze, tra cui anche in acqua, si tratta, però, di un processo molto lungo e gli effetti non possono essere certo immediati.

Dopo 20 minuti dal consumo della birra a stomaco vuoto si avverte una sensazione di rilassatezza, ciò è dovuto all’alcool che inizia a fare effetto.

Dopo circa 45 minuti gli effetti dell’alcool presente nella birra sono ai massimi livelli.

Dopo 1 ora, all’incirca, si avvertirà l’esigenza di urinare, in questo modo si espelle l’alcol che era presente nella birra. In questa fase sarebbe molto utile bere quanta più acqua possibile in tal modo si andrà ad evitare il processo di disidratazione.

Dunque, per concludere, possiamo dire che le conseguenze dell’assunzione della birra a stomaco vuoto, non sono immediati, ma, li risentiremo anche il giorno successivo.

I sintomi del consumo dell’alcol a stomaco vuoto sono la sensazione di stanchezza, il mal di testa, la disidratazione e le vertigini. Tutto ciò accade perché l’organismo non è stato ancora in grado di eliminare del tutto l’alcol, si consiglia di continuare a bere molta acqua, in modo da urinare di più, facilitando l’espulsione dell’alcol ancora presente nell’organismo.