Elijah Wood – Da Frodo ne Il Signore degli Anelli alle news

Elijah Wood è il protagonista della saga Il Signore degli Anelli: i fan lo sanno di sicuro, ma chi si approccia per la prima volta al film in onda questa sera, potrebbe non conoscere l’attore. Anche gli ammiratori più attenti potrebbero però essersi fatti sfuggire una curiosità interessante sulla sua carriera: Elijah ha vissuto il debutto al cinema con Ritorno al Futuro parte II.

Nella saga di Robert Zemeckis, Elijah Wood ha avuto comunque un ruolo in secondo piano: impossibile ricordarselo nei panni di quel ragazzino con la maglietta rossa che guarda Marty McFly (Michael J. Fox) mentre gioca ad un videogioco nella linea temporale futura.

Elijah Wood – Gli ultimi lavori al cinema

Elija Wood ha ottenuto una fama mondiale grazie al suo ruolo di Frodo e ancora oggi viene ricordato principalmente per questo personaggio. L’attore tuttavia ha preso parte anche ad altri progetti cinematografici, destreggiandosi fra commedie, serie tv e molto altro ancora. In particolare lo ricordiamo in The Hobbit: Ad Unexpected Journey, nelle serie tv TRON: Uprising e Wilfred,ma anche nella più recente Star Wars Resistance. Siamo in attesa inoltre di vederlo in L.A. Rush nei panni di Stanley Wright.

Elijah Wood – Le ultime notizie

Negli ultimi tempi Elijah si sta dedicando a progetti misti che spesso lo hanno allontanato dal mondo cinematografico. Nel corso degli anni, l’artista 39enne si è infatti avvicinato sempre di più al mondo dei videogiochi. All’inizio si è trattato di prestare la propria voce per Spyro, il protagonista della saga The Legend of Spyro, ma sembra proprio che Wood ci abbia preso gusto. Negli scorsi giorni ha fatto infatti una sorpresa ad una fan, accettando il suo invito ad acquistare alcune rape in Amnimal Crossing: New Horizons.

Elijah Wood e i Comic Con

L’attore americano non si è mai tolto in via definitiva i vestiti di Frodo. A dimostrazione di ciò, la sua intensa partecipazione a tanti Comic Con sparsi in tutto il mondo. L’ultimo evento a cui ha partecipato risale infatti al Comic Con di Liverpool, che si è tenuto lo scorso 7 e 8 marzo 2020.