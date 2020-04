Emanuele e Gianmauro Berardi – Chi sono i figli di Barbara D’Urso?

Regina degli ascolti Mediaset, Barbara D’Urso è anche una dolcissima mamma. Di Emanuele e Gianmauro Berardi, nati dalla sua storia d’amore con Mauro Berardi, la conduttrice napoletana parla molto poco. Scopriamo alcuni tra i dettagli noti sul loro conto.

Chi sono i figli di Barbara D’Urso?

Barbara D’Urso è stata legata diversi anni al produttore cinematografico Mauro Berardi, nato nel 1943 e famoso per aver scoperto e lanciato Massimo Troisi. Dalla loro relazione sono nati Gianmauro, classe 1986, ed Emanuele, di due anni più giovane.

Gianmauro, laureato in medicina con il massimo dei voti. Specializzato in chirurgia dei trapianti, ha più volte prestato servizio in Paesi in guerra. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa nulla.

Cosa si può dire invece del fratello? Che ha scelto una strada professionale molto diversa. Emanuele Berardi, presente su Instagram con un profilo seguito da quasi 30mila persone, è infatti un fotografo e video maker di grande talento e, nel corso degli anni, ha realizzato diversi reportage.

La sua carriera, come si può leggere sul sito ufficiale, è iniziata nel 2005 lavorando come assistente di diversi fotografi di spicco. Negli anni successivi, ha firmato gli scatti per le campagne pubblicitarie per brand di fama mondiale come Alliance & Boots’s.

Nel 2014, ha esordito dietro la macchina da presa dirigendo un documentario dedicato alla band americana Todo Mundo, che ha seguito per tre mesi durante un tour negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la sua vita privata, ricordiamo che ha alle spalle una relazione con la modella e conduttrice Andrea Lehotska.