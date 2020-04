Film Stasera in Tv – Codice Mercury – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Codice Mercury. Produzione statunitense del 1998 con Bruce Willis e Alec Baldwin. Quest’ultimo è stato “costretto” a girare il film, anche se non voleva, per un contratto firmato con la Universal Pictures, casa produttrice della pellicola. Il giovane Miko Hughes, che interpreta il bimbo autistico che intercetta il codice, è stato affiancato uno psichiatra infantile ed è stato a lungo a stretto contatto con altri bambini autistici per interpretare meglio il suo ruolo.

Codice Mercury – Trama

Un bambino autistico di nome Simon Lynch decifra inaspettatamente il Codice Mercury su un giornale di enigmistica. Il codice è un documento segretissimo che protegge la sicurezza di tutti gli agenti americani che operano all’estero e grazie al quale il tenente colonnello Nicholas Kudrow è riuscito a costruirsi una brillante carriera. Quando i vertici scoprono che il bambino ha decifrato il codice, decidono che sia il caso di ucciderlo. Il bimbo scampa l’omicidio nascondendosi nella propria casetta dei giocattoli, ma ad essere uccisi sono i suoi due genitori. Il caso viene affidato all’agente dell’FBI Art Jeffries: la sua missione sarà quella di proteggere il bambino dal rischio – ancora presente – che venga ucciso. Il rapporto tra i due sarà particolarmente difficile da costruire, in ragione del disturbo di Simon.

Codice Mercury – Trailer Video

Codice Mercury – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Mercury Rising

Genere: Azione

Durata: 1h 50m

Anno: 1998

Paese: USA

Regia: Harold Becker

Cast: Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens

Codice Mercury – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre) alle ore 21.04 di oggi, 27 Aprile 2020. La programmazione di 20 lo prevede al termine dell’episodio L’imposizione della Vacanza della stagione 5 di The Big Bang Theory.