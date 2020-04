Gemma Galgani di Uomini e Donne – Qual è il suo vero lavoro?

Gemma Galgani è da anni una presenza fissa nello studio di Maria De Filippi. La dama di Torino, che ha iniziato il suo percorso nella versione over di Uomini & Donne con una storia con Giorgio Manetti, negli anni successivi si è fatta conoscere ulteriormente negli anni successivi non solo per i suoi flirt, ma anche e soprattutto per i contrasti con Tina Cipollari. La bionda opinionista, infatti, non manca mai di sottolineare quella che a suo avviso è un’eccessiva voglia di protagonismo della Galgani.

Lei, che è un personaggio sempre più al centro dell’attenzione (anche nella nuova formula del dating show, che prevede un corteggiamento via chat in virtù delle misure di distanziamento previste dalle norme contro il Coronavirus), non ha nella tv la sua fonte di reddito principale. Qual è il lavoro di Gemma Galgani? Scopriamolo assieme nelle prossime righe!

Che Lavoro Fa Gemma Galgani?

Gemma Galgani è direttrice di sala presso il Teatro Colosseo di Torino. Ciò significa che si occupa di diversi aspetti relativi alla gestione quotidiana del celebre teatro, coordinando il funzionamento delle casse, quello del bar e del guardaroba. Gemma di Uomini & Donne si occupa altresì di tenere sotto controllo tutto quello che riguarda il lavoro delle maschere.

Senza di lei, in poche parole, uno dei teatri più importanti del capoluogo piemontese avrebbe molte difficoltà ad andare avanti. La dama di Torino, diplomata all’Istituto d’Arte, ha una professione che in qualche modo c’entra con il mondo dello spettacolo e che, a suo dire, le avrebbe permesso di conoscere grandi nomi come Gigi Proietti e Walter Chiari.