Mirta Salvini – Chi è la figlia di Matteo Salvini?

L’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha due figli. Federico, nato nel 2003 dalla relazione con Fabrizia Ieluzzi, la sua prima moglie, e Mirta, venuta al mondo nel 2012 dalla storia con Giulia Martinelli. Scopriamo qualcosa di più sulla secondogenita del leader del Carroccio.

Matteo Salvini: Tutto Sulla Figlia Mirta

Mirta Salvini è nata nel dicembre 2012. Sua mamma, come già detto, è l’avvocato Giulia Martinelli, classe 1979 (quindi sei anni più giovane dell’ex capo del Viminale). La madre della seconda figlia di Salvini è oggi a capo della segreteria del Presidente della Lombardia Attilio Fontana (ha assunto l’incarico nel 2019).

Per quanto riguarda la piccola, ricordiamo che il padre parla spesso sui social di lei. Di Mirta Salvini si conoscono i giochi preferiti – p.e. una casetta che si trova nell’appartamento milanese del segretario leghista – ma anche i momenti passati a fare i compiti.

Non c’è che dire: Mirta è spesso al centro della narrazione social di Matteo Salvini che, nel settembre di due anni fa, le ha dedicato un post dolcissimo in occasione del primo giorno di scuola.

La bambina, che è stata spesso fotografata con il papà in montagna, come già detto non è figlia unica. Il fratello maggiore, Federico, ha compiuto 17 anni lo scorso 3 aprile. Mirta, così come Federico, sono stati fotografati anche in compagnia di Francesca Verdini, la fidanzata del celebre politico. Con lei Salvini ha una relazione ufficializzata nell’aprile del 2019, poco dopo la fine della sua storia con la conduttrice de La Prova del Cuoco Elisa Isoardi, un amore durato tre anni.