Oroscopo Branko domani martedì 28 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Branko per la giornata di domani martedì 28 aprile 2020. Curiosi di conoscere le novità che vivranno i 4 segni centrali dello zodiaco questo martedì? Come proseguirà la settimana per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per martedì 28 aprile 2020: Leone

Il nervosismo della scorsa settimana, almeno in amore, pare sia superato. Secondo l’oroscopo di Branko adesso ti aspettano giornate più serene, ma cerca di dedicare più attenzione alla forma fisica.

Oroscopo Branko per martedì 28 aprile 2020: Vergine

A poco a poco recuperi terreno in amore. Per domani, l‘oroscopo di Branko preannuncia la possibilità di fare un incontro speciale. Se non potrai muoverti per via delle restrizioni attuali, dovresti sfruttare i social e non perdere questa opportunità!

Oroscopo Branko per martedì 28 aprile 2020: Bilancia

L’ingresso di Mercurio nel segno del Toro ha stimolato la tua parte più concreta. Domani, secondo il famoso astrologo istriano, potresti essere assorbito da alcune questioni di carattere pratico, legate alle finanze o a un’eredità.

Oroscopo Branko per martedì 28 aprile 2020: Scorpione

In questo periodo ti senti sotto pressione a causa delle uscite economiche, molte di più rispetto all’entrate. Il lavoro ti suscita molte preoccupazioni e rischierai, domani, di voler mollare tutto e evadere altrove. Tieni duro!