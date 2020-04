Oroscopo Branko domani martedì 28 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Branko per domani martedì 28 aprile 2020. Quali sorprese hanno in serbo le stelle per gli ultimi 4 segni zodiacali? Scopriamo cosa svelano le stelle per la giornata di domani, leggendo l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per martedì 28 aprile 2020: Sagittario

La settimana inizia portandoti delle questioni di carattere pratico da risolvere. Tra domani e mercoledì, secondo l‘oroscopo di Branko, dovrai chiarire una situazione legata ai soldi e alla banca.

Oroscopo Branko per martedì 28 aprile 2020: Capricorno

L’oroscopo di Branko relativo alla giornata di domani ti esorta alla massima cautela nei rapporti con gli altri. Cerca di studiare bene la situazione, prima di agire e prova a scoprire se chi hai davanti è sincero o se c’è qualcosa sotto.

Oroscopo Branko per martedì 28 aprile 2020: Acquario

Il suggerimento dell’astrologo Branko per domani sarà quello di reagire con disponibilità di fronte a uno scontro. A volte, il sorriso può diventare un’arma da sfoderare invece di prendere la situazione di petto.

Oroscopo Branko per martedì 28 aprile 2020: Pesci

Se hai appena cominciato una storia o non ti senti ancora sicuro della persona che hai al tuo fianco, le stelle ti incoraggiano a lasciarti andare. Prova a dare fiducia al partner, perché potresti non pentirtene!