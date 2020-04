Oroscopo Paolo Fox domani martedì 28 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 28 aprile 2020. È iniziata una nuova settimana: come proseguirà per i primi 4 segni dello zodiaco? Già di corda l’Ariete, mentre il Toro recupera energia. Cambiamenti lavorativi in corso per il Cancro, i Gemelli devono ritrovare l’affetto famigliare. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 28 aprile 2020: Ariete

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarai un po’ cupo. Non scoraggiarti, perché il tuo resta comunque un buon oroscopo e più ci inoltriamo nel mese primaverile, più fortuna ti arriverà. La tua settimana inizia con qualche angustia: se ti senti molto sconfortato, cerca rifugio nel tuo rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 28 aprile 2020: Toro

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa per domani e mercoledì una bella carica di energia. Sole e Mercurio, in buon aspetto, indicano una ripartenza: hai ripreso in mano i tuoi progetti in vista dei prossimi mesi. Qualcuno sta già facendo programmi per il 2021. Continua così!

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 28 aprile 2020: Gemelli

Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox riguardo a domani è di ricostruire un’unione famigliare, ritrovare l’affetto dei tuoi cari. Spesso i problemi nascono quando non si hanno fondamenta solide dal punto di vista emotivo. Se esci fuori da una crisi personale o materiale, avrai bisogno di sentire qualcuno vicino. Belle novità sentimentali in vista!

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 28 aprile 2020: Cancro

Per te l‘astrologo Paolo Fox preannuncia per domani la Luna nel segno. Questo vorrà dire momentanee tensioni, ma anche più passione nei rapporti. Sul lavoro hai deciso di abbandonare alcuni progetti oppure stai riflettendo se continuare o no lungo una certa direzione. Entro l’estate ci sarà una bella opportunità in amore.